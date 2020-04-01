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    • 01.04.2020 16:09
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    Milli Dayanışma Kampanyasına bir destek de Kuveyt Türk'ten

    Geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, Kuveyt Türk Finans Grubu 20 milyon TL ile destek oldu.

    Milli Dayanışmaya bir destek de o bankadan

    Kuveyt Türk Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destekte bulunduğunu bildirdi.

    Kuveyt Türk Finans Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre "Değerlerimizle büyüyoruz" anlayışıyla sahip oldukları tüm varlıkların korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Kuveyt Türk Finans Grubu'nun sivil toplum kuruluşlarına ve yardım kampanyalarına desteğini sürdürüyor.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirlerden dolayı olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Kuveyt Türk Finans Grubu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yürütülen kampanyaya 20 milyon lira bağışladı.

    Kuveyt Türk Finans Grubu, çalışanlarına ve müşterilerine de Milli Dayanışma Kampanyasına destek olma çağrısında bulundu.

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