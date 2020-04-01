Eczane çalışma saatleri kaç oldu? Eczane çalışma saatleri değişti mi? Bazı illerde eczane çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. İlaç almak için eczaneye gidecek vatandaşlar illerindeki eczane çalışma saatlerini inceliyor. Peki hangi illerde eczane saatleri değişti? Ankara Eczacı Odasının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisi sebebiyle iş yükü artan ve yüksek risk grubunda bulunan eczacıların ve yardımcı personelin çalışma saatlerinin esnetilmesi için bir süredir Ankara İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde yürütülen çalışmaların sonuçlandığı belirtildi.
HANGİ İLLERDE ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ?
Ankara, İzmir ve Kırıkkale'de eczane çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.
ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ OLDU?
Değişiklik yapılan illerde eczane çalışma saatleri 10:00 – 18:00 arasında olacak.
İSTANBUL'DA ECZANE SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
İstanbul için henüz alınan bir değişiklik kararı bulunmuyor.
ECZANELER KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANIYOR?
Eczaneler hafta içi mesaiye sabah saat 08:30'da başlar. Öğle molası vermeden akşam saat 19:00'a kadar çalışırlar. Cumartesi günü ise sabah saat 09:00'da açılır akşam saat 19:00'a kadar mesaiye devam ederler.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı arife günleri de tam gün tatil.
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