Eczane çalışma saatleri kaç oldu? Eczane çalışma saatleri değişti mi? Bazı illerde eczane çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. İlaç almak için eczaneye gidecek vatandaşlar illerindeki eczane çalışma saatlerini inceliyor. Peki hangi illerde eczane saatleri değişti? Ankara Eczacı Odasının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisi sebebiyle iş yükü artan ve yüksek risk grubunda bulunan eczacıların ve yardımcı personelin çalışma saatlerinin esnetilmesi için bir süredir Ankara İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde yürütülen çalışmaların sonuçlandığı belirtildi.

HANGİ İLLERDE ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ?

Ankara, İzmir ve Kırıkkale'de eczane çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.