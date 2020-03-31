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    • Ekonomi
    • 01.04.2020 10:13
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    • 01.04.2020 10:13
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    YKS'de çıkacak konular! | YKS TYT 2020! belli oldu mu?

    Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler YKS'de çıkacak konuları araştırıyor. YKS, TYT, neler? 2020 belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. Sınava yalnızca birkaç ay kala öğrencilerin çalışması hız kazanırken, YKS konuları hakkında da araştırma sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), YKS TYT ve AYT’de çıkacak konuları duyurdu. Haziran ayında yapılması planlanan YKS sınavı, 25-26 Temmuz 2020 tarihine ertelenmişti. Hazırlanan müfredata göre 12. sınıf öğrencileri, 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.

    YKS konuları belli oldu mu? 2020 YKS – TYT – AYT konu dağılımı!

    YKS konuları belli oldu mu? 2020 YKS, TYT, AYT konu dağılımı sınava çalışan öğrencilerin merak konusu. YKS'de çıkacak konular neler? Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM ile koordineli şekilde tüm önlemleri alırken, sınav 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin sınava hazırlık için yaklaşık 4 ayı bulunuyor. Bu 4 aylık sürede çıkacak konulara yoğunlaşmak isteyen öğrenciler, YKS konuları hakkında araştırma yapıyor. İşte, 2020 YKS TYT AYT konu dağılımı ve YKS'de çıkacak tüm konular!

    YKS'DE ÇIKACAK KONULAR NELER?

    25-26 Temmuz'da düzenlenecek YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

    12. SINIF FİZİK KONULARI

    Çembersel Hareket

    Düzgün Çembersel Hareket

    Dönerek Öteleme Hareketi

    Açısal Momentum Kütle

    Çekim Kuvveti Kepler Kanunları

    Basit Harmonik Hareket

    Dalga Mekaniği

    Dalgalarda Kırınım,

    Girişim ve Doppler Olayı

    Elektromanyetik Dalgalar

    Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

    Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

    Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

    Radyoaktivite Modern Fizik

    Özel Görelilik Kuantum Fiziğine Giriş

    Fotoelektrik Olayı Compton

    Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

    Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

    Görüntüleme Teknolojileri Yarı İletken

    Teknolojisi Süper İletkenler Nanoteknoloji

    12. SINIF MATEMATİK KONULARI

    Üslü ve Köklü İfadeler

    Bilinçli Tüketici Aritmetiği

    Üstel Fonksiyon Logaritma

    Fonksiyonu Üstel,

    Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

    Gerçek Sayı Dizileri

    Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

    Trigonometrik Denklemler

    Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

    12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

    Türk Edebiyatına Giriş

    1- Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki

    2. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki

    3. Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler

    4. İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri

    Kelimede Anlam Hikaye Şiir Roman Paragrafta Anlam Tiyatro Deneme Söylev (Nutuk)

    12. SINIF KİMYA KONULARI

    Kimya ve Elektrik İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Elektrot Potansiyelleri Kimyasallardan Elektrik Üretimi Elektroliz Korozyon Karbon Kimyasına Giriş Anorganik ve Organik Bileşikler Basit Formül ve Molekül Formülü Doğada Karbon Lewis Formülleri Hibritleşme-Molekül Geometrileri

    12. SINIF BİYOLOJİ KONULARI

    Genden Proteine Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi Genetik Şifre ve Protein Sentezi Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılık ve Enerji Fotosentez

    12. SINIF GEOMETRİ KONULARI

    Trigonometri Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri Trigonometrik Denklemler Dönüşümler Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler Analitik Geometri Çemberin Analitik İncelenmesi Geometri Temel Düzey Konuları Ölçme Çevre, Alan ve Hacim Ölçme Katı Cisimler Küre ve Silindir

    12. SINIF COĞRAFYA KONULARI

    Doğal Sistemler Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri

    Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri

    Beşeri Sistemler Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri Şehirleşme,

    Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri Nüfus,

    Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler

    Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri

    Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri

    Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin İlişkisi

    Türkiye'deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri

    Türkiye'deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri Tarihî

    Ticaret Yolları ve Türkiye'nin Konumu Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

    Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi

    Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Küresel Ortam:

    Bölgeler ve Ülkeler Tarihsel Süreçte Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemindeki Değişim

    Ülkelerin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri

    Tarihsel Süreçte Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

    Türkiye'nin İçinde Yer Aldığı Jeopolitik Bölgeler

    Türk Kültür Bölgeleri İle Ülkemiz Arasındaki Tarihi ve Kültürel Bağlar

    Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Kültürel ve Ekonomik Etkileşimdeki Rolü

    12. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

    20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
    Millî Mücadele
    Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
    İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
    II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
    II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
    Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
    21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

    12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

    İslam ve Bilim
    Anadolu'da İslam
    İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
    Güncel Dini Meseleler
    Hint ve Çin Dinleri

    12. SINIF İNGİLİZCE KONULARI

    Music
    Friendship
    Human Rights
    Coming Soon
    Psychology
    Favors
    News Stories
    Alternative Energy
    Technology
    Manners

    12. SINIF DİL VE ANLATIM

    Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri
    Sanat Metinleri
    Fabl
    Masal
    Hikaye (Öykü)
    Roman
    Tiyatro (Oyun)
    Şiir

    Konferans
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    Haberler Ekonomi YKS'de çıkacak konular! | YKS TYT AYT konu dağılımı 2020! YKS konuları belli oldu mu?
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