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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 12:13
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    • 31.03.2020 13:13
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    Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: Turizm tesislerinden tahsil edilecek gelirler 6 ay ertelendi

    Son dakika haberleri... Çevre Şehircilik Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik." denildi.

    Son dakika haberleri... Çevre Şehircilik Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik." denildi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: Turizm tesislerinden tahsil edilecek gelirler 6 ay ertelendi
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