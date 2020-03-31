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    • 31.03.2020 18:04
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    Son dakika: 'dan ’na 40 milyon TL'lik bağış!

    Son dakika haberleri... , ’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu. Türk Telekom Üst Yöneticisi () , "Türk Telekom olarak, her bir çalışanımız adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL’yi aşkın bağışla Millî Dayanışma Kampanyası’na katıldık. Bu mücadeleden birlikte güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.

    Türk Telekom'dan 40 milyon TL'lik destek

    Son dakika haberleri... , 'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu.

    Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu. Türk Telekom Üst Yöneticisi () , sosyal medya hesabından Türk Telekom'un, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını belirtti.

    Önal paylaşımında, "Türk Telekom olarak, her bir çalışanımız adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL'yi aşkın bağışla Millî Dayanışma Kampanyası'na katıldık. Bu mücadeleden birlikte güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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