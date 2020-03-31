TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN, NEREDEN ALINACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yapılan konutlardan almak için kayıt parası yatıran kişilere para iadesi 5 iş günü sonrasında yapılacak.

Yani sayılan günler arasında Cumartesi ve Pazar ile 1 Mayıs gibi resmi tatilllerin olması durumunda bu tarihler atlanarak gün hesabı gerçekleştirilecek. Para iadesi için başvuru sahiplerinin kimlik belgeleri ile şahsen TOKİ başvuru parası yatırdıkları banka şubesini ziyaret etmeleri yeterli olacak.

Yani başvuru parası hangi şubeye yatırıldıysa o şubeden sadece parayı yatıran kişinin kimlik belgesi ile başvuru yapılarak paranın iadesi alınacak.