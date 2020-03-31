Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir TV kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı.



Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

KORONAYLA MÜCADELE

Olağanüstü bir durum var. Çocukların eğitim düzenlerinin bozulmasına izin vermezdik. Elbette hatalarımız eksiklerimiz olacak.





ÖZEL OKUL ÖDEMELERİ

Biz özel okulun aldığı tüm ücreti iade etmesi öğretmenlerin maaşının ödenememesi demek, bütün derslerin telafi edileceği konuşuldu. Diğer bir takım ücretlerle ilgili düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Okullardaki belirsizlik kalkınca atama işleyecek.

