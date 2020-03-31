Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir TV kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:
KORONAYLA MÜCADELE
Olağanüstü bir durum var. Çocukların eğitim düzenlerinin bozulmasına izin vermezdik. Elbette hatalarımız eksiklerimiz olacak.
ÖZEL OKUL ÖDEMELERİ
Biz özel okulun aldığı tüm ücreti iade etmesi öğretmenlerin maaşının ödenememesi demek, bütün derslerin telafi edileceği konuşuldu. Diğer bir takım ücretlerle ilgili düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.
ÖĞRETMEN ATAMALARI
Okullardaki belirsizlik kalkınca atama işleyecek.
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