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    • 31.03.2020 11:13
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    Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan na ilişkin flaş bir açıklama geldi. Selçuk, okullardaki belirsizliğin atama takvimiyle birlikte ortadan kalkacağını belirterek, "Atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceğiz" dedi.

    Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir TV kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı.

    Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

    KORONAYLA MÜCADELE
    Olağanüstü bir durum var. Çocukların eğitim düzenlerinin bozulmasına izin vermezdik. Elbette hatalarımız eksiklerimiz olacak.

    ÖZEL OKUL ÖDEMELERİ
    Biz özel okulun aldığı tüm ücreti iade etmesi öğretmenlerin maaşının ödenememesi demek, bütün derslerin telafi edileceği konuşuldu. Diğer bir takım ücretlerle ilgili düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

    ÖĞRETMEN ATAMALARI
    Okullardaki belirsizlik kalkınca atama işleyecek.

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