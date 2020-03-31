Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'ultrasonik cerrahi maske makinesi' üretildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Lisede günde 100 bin maske üretimi başladı" ifadesine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Lisede günde 100 bin maske üretimi başladı" ifadesine yer verildi.
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