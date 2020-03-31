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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 13:56
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    • 31.03.2020 14:02
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    Son dakika: Bakanlık açıkladı: 100 bin üretimi başladı

    Son dakika haberi... : Küçükköy Mesleki ve 'nde 'ultrasonik cerrahi makinesi' üretildi. Lisede günde 100 bin başladı.

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