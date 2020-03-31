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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 13:54
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    • 31.03.2020 13:55
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    , ve satışlarını da durdurdu!

    ’de ortaya çıkan koronavirüsle mücadele kapsamında ’lerdeki mağazalarını kapatan , ve satışlarını da durdurduğunu duyurdu.

    3 marka internet satışlarını da durdurdu!

    'lerdeki mağazaların ardından online satış mağazaları da koronavirüs nedeniyle kapatılmaya başladı. Öncelikle ve öncülüğünde başlayan online mağaza kapatma ile devam etti.

    Twigy 31 Mart 2020'den itibaren online satışlarını durduracağını, iadelerin ise 10 Nisan'a kadar kabul edileceğini bildirdi.

    Mavi Jeans ise 29 Mart'ta online alışveriş sitesini kapattı ve iade süresini de sitenin açılmasıyla birlikte 90 gün olarak belirledi.

    LC Waikiki de online mağazasını kapattığını, mevcut siparişlerin müşterilere gönderileceğini duyurdu.

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    Haberler Ekonomi Mavi Jeans, LC Waikiki ve Twigy internet satışlarını da durdurdu!
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