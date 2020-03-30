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    • Ekonomi
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    • 30.03.2020 09:05
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    Son dakika: kredi kartları aylık oranlarını düşürdü

    Son dakika haberleri... , koronavirüsle mücadele kapsamında TL cinsinden işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi oranını 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere, yüzde 1.25'e düşürdü. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada kredi kartı oranlarının, bundan böyle, üçer aylık dönemler için ilan edilmeyeceğini, ilan edilen oranlar değişiklik yapılana kadar  geçerli olacağı belirtildi.

    Merkez Bankası kredi kartları faiz oranlarını düşürdü

    , TL cinsinden işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi oranını 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere, yüzde 1.25'e düşürdü.

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kredi kartı oranlarının, bundan böyle, üçer aylık dönemler için ilan edilmeyeceğini, ilan edilen oranlar değişiklik yapılana kadar geçerli olacağı belirtildi.

    Merkez Bankası açıklamasına göre;
    - TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.4'ten yüzde 1.25'e, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.7'den yüzde 1.55'e;
    - döviz cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.12'den
    yüzde 1.0'e; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.42'den yüzde 1.3'e düşürüldü.

    Merkez Bankası açıklamasında, kısa vadeli kredi gereksinimi olanların "kredi kartları" yerine, "tüketici kredileri" yoluyla ihtiyaçlarını karşılamalarının menfaatlerine olacağı da belirtildi.

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