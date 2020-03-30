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    • 30.03.2020 09:24
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    Son dakika: ün varil fiyatı 26,95 dolar! | 30 Mart 2020 brent fiyatı son durum

    Son dakika haberi... ün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 26,95 dolardan işlem görüyor. sahası hizmeti şirketi 'un yayımladığı haftalık verilere göre, 'deki petrol sondaj kulesi sayısı, haftasında bir önceki haftaya göre 40 adet azalarak 624'e geriledi. Brent petrolde teknik olarak 26,85 ile 27,11 dolar aralığının direnç, 26,59 ile 26,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Brent petrolün varil fiyatlarında yükseliş!

    ün varil fiyatı, haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 26,95 dolardan işlem görüyor.

    Cuma günü 27 doları gören Brent ün varil fiyatı, günü 24,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,10 artışla 26,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 20,80 dolardan alıcı buldu.

    Petrol sahası hizmeti şirketi 'un yayımladığı haftalık verilere göre, 'deki petrol sondaj kulesi sayısı, haftasında bir önceki haftaya göre 40 adet azalarak 624'e geriledi.

    Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın dört bir yanında artan etkilerinin, günlük küresel petrol talebini 15 ila 20 milyon varil azaltacağı beklentisi, petrol fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

    Ayrıca, Suudi Arabistan-Rusya çekişmesinin, küresel piyasalara daha fazla petrol arzı sunuyor olması da petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkiliyor.

    Brent petrolde teknik olarak 26,85 ile 27,11 dolar aralığının direnç, 26,59 ile 26,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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