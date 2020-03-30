Corona son dakika Türkiye vaka sayısı kaç? Corona (Korona) son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada insanları eve kapatan, yüzbinlerce kişiye bulaşan ve sağlık sistemlerinin seferber edilmesine yol açan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Pandemi haline gelen Corona virüsü son durum araştırılıyor. Dünyada vaka sayısı 800 bine doğru ilerlerken, ölü sayısı da 33 bini geçti. Ülke ülke dünyada ölü iyileşen sayıları Corona haritaları ile açıklanıyor. Peki, Corona son durum nedir? İşte detaylar…
TÜRKİYE CORONA SAYISI KAÇ?
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Tabloya göre, toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı 131, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 oldu.
Bugünkü test sayısı 9 bin 982, vaka sayısı 1815, vefat sayısı ise 23 olarak kayıtlara geçti.
ABD'DE KORKUTAN GELİŞME
Koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 480 kişi artarak 2 bin 484'e yükseldi. Virüs testi pozitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 19 bin 826 kişi artarak 135 bin 130'a çıktı. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet çapında 728 kişinin hayatını kaybettiğini ve 52 binden fazla koronavirüslü hastanın olduğunu belirtti.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, ülkesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili, "Şu an gördüğümüz tabloya bakarak, ölü sayısının 100 ila 200 bin arasında olacağını söyleyebilirim ama net değil." dedi.
Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü Üyesi de olan Fauci, ABD'de hızla artış gösteren Kovid-19 vakalarına ilişkin CNN kanalına açıklamalarda bulundu.
Yapılan modellemelerde en iyi ve en kötü senaryolara odaklanıldığını ve sonuçların genelde her iki senaryonun ortasında olduğunu belirten Fauci, daha önceki salgınlarda en kötü senaryonun hiç yaşanmadığına dikkati çekti.
Fauci, buna rağmen şu aşamada milyonlarca kişinin salgından etkilenebileceğine vurgu yaparak, "Şu an gördüğümüz tabloya bakarak, ölü sayısının 100 ila 200 bin arasında olacağını söyleyebilirim ama net değil." ifadelerini kullandı.
İTALYA
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a çıktı.
İSPANYA
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 838 artarak 6 bin 528'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Dünyada İtalya'nın ardından Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün kayıtlara geçtiği ikinci ülke İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 838 artarak 6 bin 528'e ulaştı.
Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 549 artarak 78 bin 797'ye yükseldi.
Kovid-19 hastalarından yoğun bakımda olanların sayısı düne göre 332 artarak 4 bin 907'si çıktı.
Taburcu olan hastaların sayısı ise son 24 saatte 2 bin 424 artışla 14 bin 709 oldu.
FRANSA
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 292 artarak 2 bin 606'ya yükseldi.
Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 599 artışla 40 bin 174'e ulaştığını belirtti.
Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da 4 bin 632'ye çıktığını aktaran Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının 7 bin 132'ye yükseldiğini kaydetti.
Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 292 artarak 2 bin 606'ya ulaştığını dile getirdi.
İRAN
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ülkelerden olan İran'da son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkedeki ölü sayısı 2 bin 640'a yükseldi. Vaka sayısı ise 2 bin 901 artarak 38 bin 309'a ulaştı. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada, 12 bin 391 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hastalığını gizli tutanların ülkelerine en büyük hainliği yaptığını söyledi. Öte yandan, ülkenin Rezevi Horasan Eyaletine bağlı Günabad ilçesinde 35 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi. Söz konusu bebeğin, ülkede Kovid-19 tespit edilen en küçük hasta olduğu ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.
İNGİLTERE
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 209 artarak bin 228, vaka sayısı da 2 bin 433 artarak 17 bin 89 oldu.
Günlük basın toplantısında konuşan Ulusal Sağlık Direktörü Yardımcısı Dr. Jenny Harries, salgınla mücadelede alınan önlemlerin başarılı olması durumunda vaka ve ölüm sayısında zirvenin görülmesinin ardından düşüş başlayacağını söyledi.
Kısmi karantina uygulanan ülkede aniden normale dönülmeyeceğinin altını çizen Harries, "Bu çok tehlikeli olur. Önlemleri durdurursak tüm çabamız boşa gider ve muhtemel ikinci bir zirveyi görürüz. Zamanla muhtemelen önümüzdeki 6 ay boyunca, 3 haftada bir durumu gözden geçireceğiz ve nereye gittiğimizi göreceğiz." diye konuştu.
Harries, "çok sayıda ölüm beklenip beklenmediği" yönündeki bir soruya "Ne yazık ki cevap evet. Böyle bir platformda durup çok sayıda kişinin ölmesini beklediğimizi söylemek kolay bir iş değil ama bu bir salgın." yanıtını verdi.
Ölümlerin özellikle gelecek 2 haftada artacağı uyarısında bulunan Harries, önlemlerin devam etmesi halinde daha sonra düşüşe geçilebileceğini ifade etti.
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