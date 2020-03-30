ABD'DE KORKUTAN GELİŞME

Koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 480 kişi artarak 2 bin 484'e yükseldi. Virüs testi pozitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 19 bin 826 kişi artarak 135 bin 130'a çıktı. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet çapında 728 kişinin hayatını kaybettiğini ve 52 binden fazla koronavirüslü hastanın olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, ülkesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili, "Şu an gördüğümüz tabloya bakarak, ölü sayısının 100 ila 200 bin arasında olacağını söyleyebilirim ama net değil." dedi.