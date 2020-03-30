Tarımsal destek ödemeleri başladı mı? Mazot, gübre, hububat, baklagil destek ödemeleri için üreticilere binlerce lira ödeme yapılacak. Böylelikle üreticiler rahat bir nefes alacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL'lik destek ödemelerinin 27 Mart Cuma günü başlayacağını duyurmuştu. Peki, Mazot, gübre, hububat, baklagil ve buzağı desteği ödemeleri yattı mı? Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere 27 Mart'tan itibaren toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.