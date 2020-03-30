Tarımsal destek ödemeleri başladı mı? Mazot, gübre, hububat, baklagil destek ödemeleri için üreticilere binlerce lira ödeme yapılacak. Böylelikle üreticiler rahat bir nefes alacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL'lik destek ödemelerinin 27 Mart Cuma günü başlayacağını duyurmuştu. Peki, Mazot, gübre, hububat, baklagil ve buzağı desteği ödemeleri yattı mı? Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere 27 Mart'tan itibaren toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.
KİM NE KADAR DESTEK ALACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; mazot gübre, anaç koyun keçi, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçileri için desteklerin 27 Mart 2020 tarihi itibariyle ödeneceği kaydedildi. Bu bağlamda;
Hububat baklagil desteği 14 ilde 35.034 üretici için 120 milyon TL,
Mazot gübre 20 ilde 553.326 üretici için 1.145 milyar TL,
Dane mısır 6 ilde 9485 üretici için 20 milyon TL,
Anaç koyun keçi 80 ilde 196.116 yetiştirici için 580 milyon TL,
Hayvan hastalık tazminatı 68 il 686 yetiştirici 16.2 milyon TL,
Tiftik keçilerine ilave destek 3 il ve 131 yetiştirici 226 bin TL ödeme yapılacak.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ 2020 NE KADAR?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 20 ilde 553 bin 326 üreticiye 1 milyar 145 milyon lira mazot, gübre desteği ödemesi yapılacağını belirtti.
Anaç koyun keçi desteği kapsamında 80 ilde 196 bin 116 yetiştiriciye 580 milyon lira ödeneceği bilgisini veren Pakdemirli, hububat-baklagil desteği çerçevesinde 14 ilde 35 bin 34 üreticiye de 120 milyon lira ödeme yapılacağını aktardı.
Mazot gübre desteği ödemeleri başladı mı? sorusunun yanıtı binlerce çiftçi tarafından merakla araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir üreticilere toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi. Bakan Pakdemirli'nin yaptığı açıklama gereğince, 2020 mazot gübre desteği ödemelerinin yapılması bekleniyor. Detaylar haberimizde..
Pakdemirli, dane mısır desteğinde 6 ilde 9 bin 485 üreticiye 20 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 68 ilde 686 yetiştiriciye 16,2 milyon lira ve tiftik keçilerine ilave destek çerçevesinde 3 ilde 131 yetiştiriciye 226 bin lira destek sağlanacağını kaydetti.
Bakan Pakdemirli, "Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak." ifadesini kullandı.
DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.
Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.
Bu şartlar;
Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.
Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.
Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
BUZAĞI DESTEĞİ NEDİR?
Buzağı destekleri 81 ilde geçerli bir destekleme olmakla bu tutar normal buzağılar için 350 TL,
Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için 500 TL,
Döl kontrollü buzağılar için hayvan başına 50 TL destek sağlanmaktadır. Buzağı desteklerine başvurular;
Kooperatife kayıtlı üyeler için üye oldukları üst birliklerden,
Soy kütüğüne kayıtlı bulunan kişiler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nden,
Hiçbir üyeliği olmayanlar ise İl veya İlçe Müdürlükleri üzerinden başvurularını yapabilecektir.
MALAK DESTEKLEMELERİ
Malak desteklemesinin ikinci dönem başvurusu 1 Haziran-1 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak ve ikinci dönemde bu tutar hayvan başına 400 TL olmaktadır. 2. dönem başvuruları Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üzerinden yapılacaktır.
SÜT PRİMİ
Manda, keçi ve ineklerden edilen sütün soğulmuş hale gelinceye kadarki süreç için süt prim destekleri sağlanıyor.
KOYUN VE KEÇİ DESTEĞİ
Keçi ve koyun destekleri kapsamında hayvan başına 25 TL destek verilmektedir. Geçmiş dönemde 15-90 aylığa kadar verilen destekler 15-120 aya çıkartıldığı biliniyor. Bu desteklemelerden yararlanmak isteyen işletme sahipleri, üyeliğin yer aldığı İl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricilikleri Birlikleri'ne başvuru yapılması gerekiyor. 80 ilde 196.116 yetiştirici için 580 milyon TL Anaç Koyun Keçi destekleme ödemeleriyse 27 Mart 2020 tarihi itibariyle ödenecek.
ARICILIK DESTEĞİ
Arıcılıkla uğraşan üreticilere kovan adeti 10 TL, ana arı adet fiyatı 15 TL, damızlık ana arı adet fiyatıysa 40 TL olarak belirlenmiştir. Bu desteklerden yararlanacak olan üreticilerin 3 yıl boyunca arıcılık faaliyetini sürdürmesi gerekiyor.
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