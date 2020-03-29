Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona erecek. Tebliğe göre, Türkiye'de ticari araçlar, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluğu uygulanıyor.
Malatya'da otomobil lastik satıcısı Mahmut Özdoğan, kış lastiğinin önemine temas ederek, araçlarda kış lastiği kullanmanın avantajlarını dile getirip, "Yüksek yola tutunma ve yolu kavrama gücü ile daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlanır. Islak yollar üzerinde daha kısa fren mesafeleri sağlar. Kar, buz, su üzerinde veya çamurlu yüzeylerde araba kullanırken üst düzey güvenlik sağlar" dedi.
Zorunlu kış lastiği uygulamasında son tarih 1 Nisan
Son dakika haberi... Türkiye'de 1 Aralık'tan itibaren uygulanan ve 4 aydır devam eden zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2020 itibarıyla sona eriyor.
Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona erecek. Tebliğe göre, Türkiye'de ticari araçlar, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluğu uygulanıyor.
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