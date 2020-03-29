Kepenkleri indiren kapalı çarşı esnaflarından Mehmet Mızrak, "Burası 92 yıllık bir çarşı ve ben de 20 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Dünya genelinde yayılan korona virüsü sebebiyle kapatıyoruz. Virüsten sakınmak için hem halkımız hem kendimiz için burası kapandı. Bir vatandaş olarak da korona virüsünden dolayı ülke genelinde milletin dışarı çıkmaması, genel bir dışarı çıkma yasağı olsa daha iyi olur" diye konuştu.