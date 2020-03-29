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    • Ekonomi
    • 29.03.2020 17:22
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    • 29.03.2020 17:28
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    Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş büyüme açıklaması

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, büyüme beklentilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özbaş, "Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz." dedi.

    Merkez Bankası'ndan flaş büyüme açıklaması

    Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, büyüme beklentilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özbaş, "Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz." dedi.

    İşte Özbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz.
    Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık.
    Avrupa'daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Orta Doğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak.
    Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz.
    Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır.
    Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi.

    Ayrıntılar geliyor...

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