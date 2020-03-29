SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA

1000 TL sosyal yardım parası sorgulama işlemleri e-devlet internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama, Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi; Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

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KISA ÇALIŞMA ESNETİLECEK

Bakanı Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde, bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler sağlayacaklarını bildirdi. Bu konuda Meclis'te yasal düzenleme yapılacağını ifade eden Selçuk, bu düzenlemenin unsurlarından birinin 'süre' olacağını söyledi. Selçuk, salgın nedeniyle mağazalarını geçici süreyle kapatan perakendeciler ile kreşlerin de kısa çalışma ödeneğinden yararlanacağını sözlerine ekledi.

Selçuk, "İşverenlerimizi de velilerimizi de bu süreçte mağdur etmeyeceğiz" dedi.