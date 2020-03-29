Karantinada evde neler yapılır? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından evden çıkılmaması ile ilgili açıklama yapılması sonrasında vatandaşlar evde nasıl vakit geçireceklerinin araştırmalarını yapmaya başladı. Araştırmalar evde para harcamadan güzel zaman geçirebilecek aktiviteler nelerdir? konusunda yoğunlaşmıştır. İşte Evde yapılabilecek aktiviteler.
EVDE YAPILABİLECEK AKTİVİTELER!
Evde keyifli zaman geçirmek için puzzle yapabilirsiniz.
Kitap ve dergi okuyabilir vaktinizi bu şekilde daha verimli bir hale getirebilirsiniz.
Evde yapılabilecek en iyi aktivitelerden biride boyama yapmaktır. İster çocuğunuzla ister kendiniz oturup bir şeyler çizip boyayabilirsiniz.
Kendinize bakım yapabilirsiniz.
Temizlik yapabilir, vaktinizi bu şekilde verimli hale dönüştürebilirsiniz.
Spor yapabilir, pilatese ya da online eğitimlere katılabilirsiniz.
Evde yapılabilecek en eğlenceli aktivitelerden biride dans etmektedir. Kulaklığınızı takın ve müziğin ritmine uyun!
Ailenizle su savaşı yapabilir, vaktinizi keyifli hale getirebilirsiniz.
Çocuklarınızla yemek yapabilir, eğlenirken öğretebilirsiniz..
Ailenizle keyifli bir film izleyebilirsiniz.
Kendinizi geliştirmek için kelime oyunları oynayabilirsiniz.
Bir kahve eşliğinde sevdiklerinize sırası ile anılarınızdan bahsedebilirsiniz.
Çocuklarınızla oyun oynayabilir, onlarla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
Evde yapılabilecek birçok aktivite ile hem eğlenip hemde sağlınızı tedbir sürecinde evden çıkmayarak koruyabilirsiniz.
Yapboz yapın
Yapboz yapmak hem uzun zaman ve uğraş gerektiren hem de sonunda gerçekten güzel bir haz veren aktivitedir. Yapboz yapmak için kendinize bir alan oluşturabilirsiniz. Küçük bir masa yapboz yapmanız için gerekli tek eşyadır.
Lego yapın
Lego ile uğraşmak tek kişinin uğraşabildiği ve zamanın nasıl geçtiğinin anlaşılmayacağı bir aktivitedir. Lego eğlenceli olduğu kadar kişinin yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirmektedir. Daha fazla parça ile arkadaşlarınızla ortak bir projeye girişebilir ve güzel zamanlar geçirebilirsiniz.
Kendi takılarınızı yapın
Evde kendi takılarınızı yapabiliyor olmanız ilerleyen süreçte hobinizin gelir kaynağı haline gelmesine yol açabilir. Evde takılarınızı tasarlamak hobi olarak görünse de yaratıcılığınızı arttırır. Aynı zamanda farklı tasarımlar yapmak ve dikkat çekiyor olmanız ilerleyen süreçte gelir kaynağınızın takı tasarımı olmasını sağlayabilir.
Temalı film gecesi düzenleyin
Film geceleri belki de herkesin yaptığı bir aktivitedir. Aileniz veya arkadaşlarınızla izleyebileceğiniz bir film seçin ve gereli tüm malzemeleri hazırlayın. İçecekler, mısır, atıştırmalıklar gibi tüm malzemelerinizi ayarlayarak filmi izleyin ve film sonrasında sahne sahne film üzerine konuşarak kaliteli sohbetinizi uzatın.
Oyunlar oynayın
Masa oyunları evde ailecek eğlenmenin en güzel yollarından bir tanesidir. seçilecek herhangi bir masa oyunu size uzun saatler eğlenceli zaman geçirtebilir. Bu aktivitenin en büyük özelliği yalnız kalmadan sürekli birileri ile etkileşim içinde olmanız.
Karaoke gecesi düzenleyin
Karaoke gecesi hem aile ile hem de arkadaşlarla eğlenceli zaman geçirmek için benzersiz bir aktivitedir. Şuan Youtube'de bile pek çok karaoke içi ayarlanmış şarkı bulunmaktadır. bu aktivite ile bol kahkahalı ve çok eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.
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