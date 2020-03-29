Dünyada yaşanan gelişmeler corono virüsü artışları! Altın fiyatları için şok uyarı!

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.

Ons 2000 Doları Geçer

Altın uzmanları banka ve diğer yatırım kuruluşlarının hesaplarında görünen altınlar gerçek alımlara dönüşürse altının ons fiyatı 2000 doları geçebilir diye görüş bildiriyorlar.

Fiziksel altın talebine dair sıkıntılar sonrası dün oldukça güçlü bir seans geçiren spot altın bugün hareketliliğin nispeten zayıf olduğu bir seyir izledi. Avrupa açılışına kadar yaşanan satışların ardından $1600 seviyesine çekilen altın tepki alımları ile yükseliş gösterirken seansın kalanında $1610-1620 bandında işlem gördü ve günü $1615 seviyesinde noktaladı.

XAUUSD – 1703/1451 Düşüşünün Fibonacci 61.8 Düzeltmesinde !

Ons Altın piyasasındaki durum devam ederken, spot tarafta fiyat 1634 direncine kadar geldi. Şimdilerde ise 1609 seviyesinde tutunmaya çabalıyor. 1609 seviyesi 1703/1451 düşüşünün Fibonacci 61.8 oranına denk gelmekte. 1609 seviyesinde tutuna gerçekleşirse tekrar 1634 direnci test edilebilir.

Olası kar satışlarında ilk destek 1593.

Destekler: 1609 – 1593 – 1580

Dirençler: 1620 – 1634 - 1649