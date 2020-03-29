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    • 05.04.2020 13:03
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    Dünyada yaşanan gelişmeler corono virüsü artışları! Altın fiyatları için şok uyarı!

    30 Mart anlık tam, yarım, gram, fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarını anlık olarak takip edenler arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor.

    Altın alan satan yatırımcılar dikkat! Şoke eden tahmin

    Türkiye'de yaşanan Koronavirüs olayından sonra altın fiyatları yükselişe geçmişti. Bu anlamda vatandaşlar tarafından Kapalıçarşı altın fiyatları 30 Mart günü sorgulanıyor. Dünyada yaşanan gelişmeler corono virüsü artışları sonrasında altın fiyatları da yükselmişti. Aracı kurum ve bankalar müşterilerine portföylerinde altın ağırlıklı olmasını istiyor.

    ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

    Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.

    Ons 2000 Doları Geçer

    Altın uzmanları banka ve diğer yatırım kuruluşlarının hesaplarında görünen altınlar gerçek alımlara dönüşürse altının ons fiyatı 2000 doları geçebilir diye görüş bildiriyorlar.

    Fiziksel altın talebine dair sıkıntılar sonrası dün oldukça güçlü bir seans geçiren spot altın bugün hareketliliğin nispeten zayıf olduğu bir seyir izledi. Avrupa açılışına kadar yaşanan satışların ardından $1600 seviyesine çekilen altın tepki alımları ile yükseliş gösterirken seansın kalanında $1610-1620 bandında işlem gördü ve günü $1615 seviyesinde noktaladı.

    XAUUSD – 1703/1451 Düşüşünün Fibonacci 61.8 Düzeltmesinde !

    Ons Altın piyasasındaki durum devam ederken, spot tarafta fiyat 1634 direncine kadar geldi. Şimdilerde ise 1609 seviyesinde tutunmaya çabalıyor. 1609 seviyesi 1703/1451 düşüşünün Fibonacci 61.8 oranına denk gelmekte. 1609 seviyesinde tutuna gerçekleşirse tekrar 1634 direnci test edilebilir.

    Olası kar satışlarında ilk destek 1593.

    Destekler: 1609 – 1593 – 1580

    Dirençler: 1620 – 1634 - 1649

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALTIN FİYATLARI 29 MART

    Çeyrek Altın: 521,42 Lira

    Gram Altın: 334 Liira

    Yarım Altın: Bin 42 Lira

    Cumhuriyet Altın: 2 bin 142 Lira

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    Haberler Ekonomi Dünyada yaşanan gelişmeler corono virüsü artışları! Altın fiyatları için şok uyarı!
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