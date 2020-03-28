Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı? Ücretli öğretmenler maaş alacak mı sorusuna, MEB kadrolarında görev yapan binlerce ücretli öğretmen yanıt arıyor. Eğitime verilen aranın uzaması sonrasında ücretli öğretmenlerin durumunun ne olacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlerin durumuna ilişkin açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk; "Zaman dilimlerinde de derslerimize ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Konu ile ilgili mevzuat ve teknik çalışmalar devam ediyor." demişti.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI YATACAK MI?
Eğitime verilen aranın uzaması sonrasında ücretli öğretmenlerin durumunun ne olacağı konusundaki soru üzerine Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda çok açık. Bizim 'telafi eğitimi' olarak yapacağımız, planladığımız, hazırlıklarını sürdürdüğümüz bütün eğitim çalışmalarında ne zaman olursa olsun, yazın olabilir, hafta sonları olabilir her şekilde her senaryoya ve açığız. Bunun zaman dilimlerinde de derslerimize ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Konu ile ilgili mevzuat ve teknik çalışmalar devam ediyor."
Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim Bir Sen Başkanı Ali Yalçın, "Esnafa, çiftçiye, emekliye, iş dünyasına bazı dokunuşlar yapıldı ve bu konuda sosyal devlet olmanın yükümlülüğü hissettirildi. Fakat tek gelir kaynağı girdiği ders ücreti olan ücretli öğretmenlerimiz bu desteklerden faydalanamadı. Mevzuat boyutunda belli bahaneler, belli cümleler kurulabilir ama bir şey gözardı edilmemeli bu arkadaşlarımızın başka gelirleri yok" dedi.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?
Ücretli öğretmen maaşı hesaplama ders saatine göre yapılmaktadır. Ücretli öğretmen saat ücreti bir ders saati için ödenen tutar 16 TL'dir. Eğer belirli bir ders saati sonrası Asgari Geçim İndirimi hesaba katılacağı için maaşları artmaktadır. Bir ücretli öğretmen ortalama ayda 120 saat derse girebilmektedir. Ortalama aylık ücret tahmini olarak 1900 TL olarak karşımıza çıkıyor..
Ücretli öğretmen ek ders ücreti yoktur. Resmi tatiller için verilen ek ders ücreti verilmemektedir. Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar; Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından her ayın 1 ila 15'i arasında yatırılmaktadır.
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