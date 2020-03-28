ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmen maaşı hesaplama ders saatine göre yapılmaktadır. Ücretli öğretmen saat ücreti bir ders saati için ödenen tutar 16 TL'dir. Eğer belirli bir ders saati sonrası Asgari Geçim İndirimi hesaba katılacağı için maaşları artmaktadır. Bir ücretli öğretmen ortalama ayda 120 saat derse girebilmektedir. Ortalama aylık ücret tahmini olarak 1900 TL olarak karşımıza çıkıyor..

Ücretli öğretmen ek ders ücreti yoktur. Resmi tatiller için verilen ek ders ücreti verilmemektedir. Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar; Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından her ayın 1 ila 15'i arasında yatırılmaktadır.