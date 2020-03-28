Çalışmayana sağlık yardımı

Çalıştığım işyerinden ayrıldım ve yeni bir iş arayışım yok. Bu süreçte sağlık yardımı sürer mi? Yasin SÜSLÜ
4a sigortalılarının sağlık sigortası yardımlarından yararlanma haklarını 'sigortalılığın devamı süresince' ve 'sigortalılığın sona ermesinden sonra' olmak üzere iki başlıkta ele almak gerekir. Çalışanlar sigortalıklarının sona erdiği tarihten, yani işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün süreyle Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanabiliyor. Ayrıca bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru 1 yıl içinde 90 günlük primleri yatırılmışsa bu kez bir 90 gün daha sağlık yardımı ücretsiz veriliyor. Yani toplamda 100 gün sağlıktan yararlanma hakkınız bulunuyor. Bu hak yalnızca kendileri için değil, bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ya da ana babaları için de geçerli oluyor. Eğer işten ayrıldıktan sonra şartları taşıyarak işsizlik maaşı da alabilirseniz bu kez maaş süresince sağlık primleriniz de ödeniyor ve sağlık hizmeti alabiliyorsunuz. Bu arada Genel Sağlık Sigortası borcu bulunanlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
Doğum tarihim 22.03.1980. 17.07.1998 SGK girişim. Primim tamam, 6800 günüm bulunuyor. 25 yıl şartını 2.5 sene sonra doldurmuş olacağım. Kalan zamanı yüksek yatırsam emekli maaşım değişir mi? Ne kadar değişir? Fazıl ÖZCAN
Emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlara bakılıyor. Dolayısıyla bugüne kadar asgari ücret yatırılmışsa emekli maaşınız fazla yüksek olmayacaktır. İşe girişinize göre 57 yaşında emekli olacaksınız. Daha 17 seneniz var. Bu 17 sene yüksekten yatarsa maaşınız artacaktır. Ama birkaç yıl yüksekten yatırmak yetmez.
SSK girişim 01/10/1996. 2000 yılında prim ödemesi başladı. Kaç yaşında emekli olurum? 5900 günüm var. Nurettin KURTGÖZ
1996 yılındaki sigortanız muhtemelen staj sigortasıdır. Eğer öyle değilse bile prim ödenmediyse zaten geçerli olmuyor. O yüzden 2000 yılı girişine göre 60 yaş ve 7000 gün primle emekli olursunuz.
4a sigortalılarının sağlık sigortası yardımlarından yararlanma haklarını 'sigortalılığın devamı süresince' ve 'sigortalılığın sona ermesinden sonra' olmak üzere iki başlıkta ele almak gerekir. Çalışanlar sigortalıklarının sona erdiği tarihten, yani işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün süreyle Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanabiliyor. Ayrıca bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru 1 yıl içinde 90 günlük primleri yatırılmışsa bu kez bir 90 gün daha sağlık yardımı ücretsiz veriliyor. Yani toplamda 100 gün sağlıktan yararlanma hakkınız bulunuyor. Bu hak yalnızca kendileri için değil, bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ya da ana babaları için de geçerli oluyor. Eğer işten ayrıldıktan sonra şartları taşıyarak işsizlik maaşı da alabilirseniz bu kez maaş süresince sağlık primleriniz de ödeniyor ve sağlık hizmeti alabiliyorsunuz. Bu arada Genel Sağlık Sigortası borcu bulunanlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
Doğum tarihim 22.03.1980. 17.07.1998 SGK girişim. Primim tamam, 6800 günüm bulunuyor. 25 yıl şartını 2.5 sene sonra doldurmuş olacağım. Kalan zamanı yüksek yatırsam emekli maaşım değişir mi? Ne kadar değişir? Fazıl ÖZCAN
Emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlara bakılıyor. Dolayısıyla bugüne kadar asgari ücret yatırılmışsa emekli maaşınız fazla yüksek olmayacaktır. İşe girişinize göre 57 yaşında emekli olacaksınız. Daha 17 seneniz var. Bu 17 sene yüksekten yatarsa maaşınız artacaktır. Ama birkaç yıl yüksekten yatırmak yetmez.
SSK girişim 01/10/1996. 2000 yılında prim ödemesi başladı. Kaç yaşında emekli olurum? 5900 günüm var. Nurettin KURTGÖZ
1996 yılındaki sigortanız muhtemelen staj sigortasıdır. Eğer öyle değilse bile prim ödenmediyse zaten geçerli olmuyor. O yüzden 2000 yılı girişine göre 60 yaş ve 7000 gün primle emekli olursunuz.
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