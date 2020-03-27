



Bankanın yine başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği"ne başlayacağı duyurulan açıklamada, "Bu kredi desteğini kullanacak firmalar için getirilen ön koşulda, şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları gerekiyor. Yine bu kapsamda teminat eksiği bulunan müşterilerin krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecek. Kredi, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faiz oranında kullandırılacak." ifadelerine yer verildi.