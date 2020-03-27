Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 335,4 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 27 Mart güncel ve anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?