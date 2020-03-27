Koronavirüs salgını sonrası satış patlaması! Etil alkol üretimini ikiye katladı!

'HEDEFİMİZ 5 BUÇUK MİLYON LİTRE'

Salgından önce toplam 1,5 milyon litre etil alkol üretme planları olduğunu anlatan Amasya Şeker Fabrikası Şeker Üretim Müdürü Sedat Güven de salgınla birlikte planda da değişiklik olduğunu belirterek, "Hammaddemiz olan melas tedariki yaparak, bu seneki üretimimizi 5 buçuk milyon litreye kadar ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için de ekip arkadaşlarımızla birlikte üstün bir gayret içerisindeyiz. Bu süreç bittikten sonra yurt dışından gelen etil alkolle rekabet edebilir seviyede olmamız lazım, inşallah bu tesis üretime devam eder. İthalat ve yurtiçi ihtiyaçları konusunda bazı düzenlenmelerin yapılması durumda bu tesisler ayakta kalır" diye konuştu.