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    • Ekonomi
    • 27.03.2020 10:56
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    • 27.03.2020 10:56
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    Borcu olanlara yeni kredi desteği! nedir?

    nedir? sorgulanmaya başlandı. Borcu olan vatandaşlara devletten yeni kredi desteği açıklandı. Türkiye Bankalar Birliği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli Çek Ödeme Destek Kredisi sunulacağını bildirdi. Krediden Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayısını koruyan firmalar yararlanacak. Kredi başvuruları 30 Mart'ta başlayacak. İşte, Çek Ödeme Destek Kredisi hakkında merak edilenler…

    Borcu olanlara yeni destek! Çek Ödeme Destek Kredisi...

    Çek Ödeme Destek Kredisi nedir? Borcu olanlara yeni bir müjdeli haber geldi. Türkiye Bankalar Birliği, corona virüs önlemlerinden etkilenen iş dünyası için Çek Ödeme Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Destek Kredisi başlattı. Kredi kapsamında, yıllık ciro tutarına göre 1 ile 10 milyon lira arasındaki işletmelere çek ödeme destek kredisi verilecek. Böylelikle borçlu işletmeler rahat bir nefes alacak.

    ÇEK ÖDEME DESTEK KREDİSİ NEDİR?

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankacılık sektörünün, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşterilere iki kredi paketi uygulamaya aldığını bildirdi.

    TBB, "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Kredi Desteği" hakkında yazılı açıklamada bulundu.

    Açıklamada, koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak amacıyla uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirlerinin sağlıklı olarak işlemesi ve ekonomik faaliyetin desteklenmesi için bankacılık sektörü tarafından uygulamalar başlatıldığı belirtildi.

    Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edileceği bildirilen açıklamada, "Çek Ödeme Destek Kredisi" ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

    Açıklamada, kredi desteğinin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacağı bildirildi.

    ÇEK ÖDEME KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

    Uygulamaya ek olarak bankaların, başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği"ne de başlayacağı vurgulandı.

    Kredi desteğini kullanacak firmaların, şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunduğu kaydedilen açıklamada, teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaletinin de sağlanabileceği ifade edildi.

    Kredi desteğinin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacağı bildirildi.

    Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler her iki kredi paketine de başvurabileceğinini altı çizilen açıklamada, uygulamaya katılacak olan bankaların, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020'den itibaren talep kabul etmeye başlayacakları kaydedildi.

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