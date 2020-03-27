Mart ayının başlarından bu yana fındık destek ödemeleri, üreticiler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Binlerce kişi tarafından merakla beklenen açıklama geçtiğimiz hafta yapıldı. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, fındık üreticilerine her yıl ödenen 'alan bazlı destek ödemelerinin' başladığını açıkladı. Peki, fındık destek ödemesi yattı mı? Fındık destekleri ne zaman yatırılacak? Ödeme tarihleri netleşti.
FINDIK DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, fındık üreticilerine her yıl ödenen 'alan bazlı destek ödemelerinin' başladığını açıkladı. Tomakin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 milyar liralık ekonomik destek paketi açıklamasından sonra fındık üreticilerine müjdeli haberi verdiğini belirterek, 2019 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 20 Mart Cuma günü itibariyle başladığını duyurdu.
Tomakin, "İlimiz genelinde 2019 üretim yılı için toplam 123 bin 416 üreticimize 280 milyon 605 bin lira fındık alan bazlı gelir destekleme ödemesi yapılacaktır. 2009 üretim yılından itibaren yapılmaya başlanan fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerinin şu an 11. ödemesi yapılacak olup, bu ödemeyle birlikte ilimiz fındık üreticilerine son 11 yılda ödenen destek miktarı yaklaşık 3 milyar lirayı bulmuş olacaktır" dedi.
Tomakin, "Üreticilerimize hayırlı olsun, paralarını iyi günlerde kullansınlar, milletçe geçirmekte olduğumuz zor günlerde bu paraların üreticilerimize önemli faydası olacağına inanıyorum. Ancak dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsü nedeniyle önemli tedbirler alınmıştır. Tedbirlere mutlaka uyalım, vatandaşlarımızın sağlığı her şeyin önündedir. Hiçbir şey, hiçbir para sağlığımızdan önemli değildir. Bankalarda izdiham yapmadan, birbirimizin hakkına riayet ederek, görevlilerin ikazına uyarak paralarımızın bankalardan alalım" uyarısında bulundu.
Tomakin, TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanların ödemelerini 20 Mart 2020 Cuma günü itibariyle almaya başladığını, kimlik numarasının son hanesi 2 olanların 27 Mart 2020 Cuma, 4 olanların 3 Nisan 2020 Cuma günü, 6 ve 8 olanların ise 10 Nisan 2020 Cuma günü baka hesaplarından alabileceğini kaydetti.
FINDIK DESTEKLEMESİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?
* Çks ve FKS kaydı olmayanlar,
* Fındık üretim bahçesinde ara ziraatı yapanlar,
* Sahte belge düzenleyerek, gerçeğe uygun olmayan başvuruda bulunanlar,
* Devlet kurumları ve ortakları fındık parası alamazlar.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Devlet fındık destekleme ve alan bazlı gelir desteğinden faydalanmak için; alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları ve kayıt güncellemeleri gerekmektedir. Fındık destekleme almak isteyenler il/ilçe müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgeler ile başvurabilirler.
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1), DEVLET FINDIK DESTEKLEME BAŞVURU DİLEKÇESİ
b) Fındık üretici belgesi.
Ziraat Bankasınca yapılan bilgilendirmeye göre fındık paraları ödeme tarihlerinde, çiftçilerin T.C. Kimlik numaralarının son hanelerine göre belirtilecek tarihlerde, çiftçi ve üreticilerin TARIMSAL DESTEKLEME HESAPLARINA aktarılacak.
FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Mart ayı itibarıyla güncel fındık fiyatları şu şekilde:
TMO Fındık Fiyatı: 16,50 TL – 17,00 TL
Akçakoca Fındık Fiyatı: 19,70 TL – 20,94 TL
Çarşamba Fındık Fiyatı: 15,09 TL – 18,82 TL
Düzce Fındık Fiyatı: 16,90 TL – 20,94 TL
Fatsa Fındık Fiyatı: 18,08 TL – 20,00 TL
Giresun Fındık Fiyatı: 20,70 TL – 21,20 TL
Kocaeli Fındık Fiyatı: 15,50 TL – 19,65 TL
Ordu Fındık Fiyatı: 19,00 TL – 19,39 TL
Sakarya Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,65 TL
Samsun Fındık Fiyatı: 16,50 TL - 20,00 TL
Trabzon Fındık Fiyatı: 19,00 TL – 19,65 TL
Terme Fındık Fiyatı: 16,70 TL – 20,00 TL
Ünye Fındık Fiyatı: 19,50 TL – 20,00 TL
Zonguldak Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,65 TL
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