Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 27 Mart BIST 100 değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|34,46
|31,40
|9,75
|Sasa Polyester
|7,24
|6,60
|9,70
|Eczacıbaşı İlaç
|5,12
|4,85
|5,57
|Çelebi
|61,65
|58,85
|4,76
|TAV Havalimanları
|18,37
|17,61
|4,32
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,78
|11,41
|3,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,22
|4,11
|2,68
|Klimasan Klima
|12,76
|12,45
|2,49
|Vestel
|10,51
|10,27
|2,34
|İpek Doğal Enerji
|8,06
|7,92
|1,77
|Aygaz
|8,55
|8,41
|1,66
|Mavi Giyim
|37,46
|36,94
|1,41
|Netaş Telekom.
|10,50
|10,38
|1,16
|Garanti Bankası
|8,03
|7,94
|1,13
|Brisa
|7,28
|7,20
|1,11
|Deva Holding
|12,05
|11,94
|0,92
|Güneş Sigorta
|1,93
|1,92
|0,52
|Gözde Girişim
|2,60
|2,59
|0,39
|Doğuş Otomotiv
|6,80
|6,78
|0,29
|Arçelik
|13,75
|13,71
|0,29
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