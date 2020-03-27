Finansal kuruluşlara getirilen katı sermaye düzenlemelerine koronavirüs ertelemesi

Basel Bankacılık Denetleme Komitesinden yapılan açıklamada, GHOS'nin bankalar ve denetleyicilerin Kovid-19 salgınının etkisinden kaynaklanan acil finansal istikrar önceliklerine yanıt vermeleri amacıyla ilave operasyon kapasitesinin sağlanması için bir dizi önlemi onayladığını bildirildi.
Bu kapsamda, finansal kuruluşlara daha katı sermaye gereksinimleri getiren yeni kuralların uygulanma tarihinin 2023'e ertelendiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen GHOS ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, bankalar ve denetleyicilerin Kovid-19 salgının etkilerine yanıt vermek için tüm kaynaklarını kullanabilmesinin öneminin altını çizdi.
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