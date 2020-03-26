Genel af ceza indirimi son dakika! Ceza indirimi maddeleri nelerdir? İnfaz yasası son durum nedir? İnfaz yasasında neler var? Yüzbinlerce kişiyi etkileyecek ceza indirimi düzenlemesi kapıda. İnfaz düzenlemesi kapsamında, siyasi partiler arasındaki görüşmeler hızlanırken, TBMM'ye kısa sürede sunulması bekleniyor. Peki, infaz yasasında neler var? Ceza indirimi maddeleri nelerdir? Yasa taslağında; 5 yıl veya daha az süreli hapis cezası alanlardan ağır hastalığı ve engeli bulunanlar ile yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadınlar da cezalarını konutlarında çekebilecek.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

AK Parti'nin yürüttüğü ve yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınında alınacak tedbirler kapsamında hızlandırılan infaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmada sona gelindi.

AK Parti'nin hazırladığı, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi çalışmalarının kapsamı belli oldu. Siyasi parti gruplarına sunulan çalışmayla ilgili görüşmeler tamamladıktan sonra son şekli verilecek teklif TBMM Başkanlığına sunulacak.

Alınan bilgiye göre, değişiklikle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılacak.