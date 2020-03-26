Pazar yerleri kapatıldı mı? İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgede koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalle, semt pazarlarının çalışma saatleri ve diğer kurallarla ilgili de önemli açıklamalara yer verildi. Peki, mahalle, semt pazarları saat kaçta açılacak ve kapatılacak? İşte detaylar...

MAHALLE, SEMT PAZARLARI SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPATILACAK?

*Genelge ile il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi.

*Buna göre, mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek*