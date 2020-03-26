Hangi ürünler pazarda satılamayacak sorusu merak konusu oldu. Bilindiği üzere ülke genelinde koronavirüs tedbirleri artırılıyor. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Koronavirüs Tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeyle il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Peki, hangi ürünler pazarda satılamayacak? Pazar yerlerinde hangi ürünler satılabilecek? İşte genelgede yer alan bilgiler...

HANGİ ÜRÜNLER PAZARDA SATILAMAYACAK?

*Genelge ile il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi.

*Buna göre, mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek*

*Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihinde saat 17;00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacak.*