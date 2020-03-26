BAŞVURU ŞARTLARI VE ALIM YAPILAN ŞEHİRLER

İŞKUR üzerinden hastanelere yapılan 14 bin işçi alımına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar, alım yapılan kadrolar, illere göre sayı dağılımı ve internet üzerinden yapılıyor.

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TELEFONDAN BAŞVURU

İŞKUR hastanelere personel alımına başvurular telefon üzerinden de yapılabiliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR 'un çağrı merkezi olan 170 'i araması ve başvurusunu bu numara üzerinden yapması gerekmektedir.

14 bin sağlık personelinin alımı dijital ortamda yapılacak

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "14 bin sağlık personelinin alımını İŞKUR üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştireceğiz" dedi.