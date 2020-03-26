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    • 26.03.2020 10:02
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    Dünyaca ünlü moda devleri corona virüsü i harekete geçti! Prada, ve Gucci maske üretimine başlayacak!

    Son dakika haberleri... ’de ortaya çıkan ve 6 kıtaya yayılarak binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip corona virüsü nedeniyle maskeler dünya çapında karaborsaya düştü. Maske temin etme sıkıntısının ciddi boyutlara ulaşmasının ardından dünyaca ünlü moda markaları maske üretimi için harekete geçti. Moda devleri Prada, ve Gucci, merkezlerini maske üretim merkezine dönüştürme kararı aldı.

    Dünyaca ünlü moda devleri maske üretecek!

    Covid-19 salgını nedeniyle özellikle sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerin başında maske geliyor. Sağlık çalışanları dışında, hastalık belirtisi, bağışıklığı zayıf ve KOAH, astım gibi hastalıkları olanların kullanması önerilen maske stoklarında yaşanan sıkıntıya çözüm bulmak i moda dünyasından destek geldi.

    'ın haberine göre moda devleri Prada, ve Gucci, merkezlerini maske üretim merkezine dönüştürme kararı aldı.

    AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ
    n moda evi Prada, 6 Nisan'a kadar 110 bin maske üreteceğini açıkladı. 1921'de İtalya'da kurulan moda evi Gucci'nin 1 milyonu aşkın maske üreterek 'seferberliğe' katılacağını açıklamasının ardından ünlü Fransız marka Yves Saint Laurent ve merkezi 'daki Balenciaga'dan da 'taahhüt' geldi.

    Dior, Fendi, ve Givenchy'yi bünyesinde barındıran LVMH geçen hafta Çinli bir üreticiyle anlaştı ve Fransız yetkililere 40 milyon maske sözü verdi.

    Geçen hafta, İspanyolların sahibi Zara , zaten 10.000 maske bağışladığını ve bu hafta sonuna kadar 300.000 kişinin gönderileceğini söyledi. Hafta sonu boyunca 'in dünyaca ünlü hazır giyim firması H&M Group, tedarik zincirini hastaneler ve sağlık çalışanları için koruyucu ekipman üretmek üzere yeniden bir plan düzenleyeceğini söyledi. Mango ise İspanya'daki hastanelere 2 milyon maske bağışlayacağını açıkladı.

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