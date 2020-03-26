Özel sektörde faaliyet gösteren bir firmayız. Zaman zaman işyerimizde fazla mesai yapılması gerekiyor. Bazı çalışanlarımız buna karşı çıkıyor. Karşı çıkan işçiyi tazminatsız çıkartabilir miyiz? Yusuf K.
İş Kanunu'na göre, işçi fazla mesai yapmak zorunda değildir. Fazla çalışma durumunda işveren işçinin onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle işten çıkartma haksız çıkartmadır. İhbar ve kıdem tazminatı ödemeniz gerekir. Ayrıca işçi sayısına göre geri dönüş imkanı da bulunur. İşçiden onay alma uygulamasının yıllık olarak yapılması gerekmekteydi. Ancak 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile bu şart değiştirildi. Yönetmeliğin üçüncü maddesinde "Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi, verdiği onayı 30 gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir" denilmektedir.
30/06/1971 doğumluyum. SSK başlangıcım 01/04/1986. Ödenmiş çalışmam 4040 gün. Halen aktif çalışanım. Ne zaman emekli olurum? Ferah GÖRGÜN
20 yıl, 42 yaş ve 5075 gün şartları var. Priminiz eksik, tamamlayıp emekli olabilirsiniz. Yaşınız dolmuş. Eğer 1986'dan sonra doğumlarınız varsa, borçlanıp primi tamamlarsanız, hemen de emekli olabilirsiniz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.