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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 Gazete
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    de işçinin onayı gerekir mi?

    Takvim Gazetesi yazarı bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...




    Özel sektörde faaliyet gösteren bir firmayız. Zaman zaman işyerimizde fazla mesai yapılması gerekiyor. Bazı çalışanlarımız buna karşı çıkıyor. Karşı çıkan işçiyi tazminatsız çıkartabilir miyiz? Yusuf K.



    İş Kanunu'na göre, işçi fazla mesai yapmak zorunda değildir. Fazla çalışma durumunda işveren işçinin onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle işten çıkartma haksız çıkartmadır. İhbar ve kıdem tazminatı ödemeniz gerekir. Ayrıca işçi sayısına göre geri dönüş imkanı da bulunur. İşçiden onay alma uygulamasının yıllık olarak yapılması gerekmekteydi. Ancak 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile bu şart değiştirildi. Yönetmeliğin üçüncü maddesinde "Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi, verdiği onayı 30 gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir" denilmektedir.



    30/06/1971 doğumluyum. SSK başlangıcım 01/04/1986. Ödenmiş çalışmam 4040 gün. Halen aktif çalışanım. Ne zaman emekli olurum? Ferah GÖRGÜN



    20 yıl, 42 yaş ve 5075 gün şartları var. Priminiz eksik, tamamlayıp emekli olabilirsiniz. Yaşınız dolmuş. Eğer 1986'dan sonra doğumlarınız varsa, borçlanıp primi tamamlarsanız, hemen de emekli olabilirsiniz.


    ekonomi@takvim.com.tr

    FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN

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