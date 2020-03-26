



İş Kanunu'na göre, işçi fazla mesai yapmak zorunda değildir. Fazla çalışma durumunda işveren işçinin onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle işten çıkartma haksız çıkartmadır. İhbar ve kıdem tazminatı ödemeniz gerekir. Ayrıca işçi sayısına göre geri dönüş imkanı da bulunur. İşçiden onay alma uygulamasının yıllık olarak yapılması gerekmekteydi. Ancak 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile bu şart değiştirildi. Yönetmeliğin üçüncü maddesinde "Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi, verdiği onayı 30 gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir" denilmektedir.



