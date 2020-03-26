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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 Gazete
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    34 ülkeye damatlık yolluyor

    'de, lise öğrencisiyken çırak olarak çalışmaya başladığı tekstil sektöründe kariyer basamaklarını hızla tırmanan , 34 ülkeye yapan damatlık firmasının ortağı oldu.

    34 ülkeye damatlık yolluyor
    İzmir'de, lise öğrencisiyken çırak olarak çalışmaya başladığı tekstil sektöründe kariyer basamaklarını hızla tırmanan Serdar Çakırlı, 34 ülkeye yapan damatlık firmasının ortağı oldu. Çakırlı, fabrikasında 60 kişiyi istihdam ediyor. Kendi markalarıyla hazırladıkları ürünleri pazara sunduklarını kaydeden Çakırlı, şöyle konuştu: "Tasarım şirketiyiz. Bazen bir perdelikten bir damatlık yapıyoruz. Enteresan renklere cesaret ediyoruz. Siyahın modası hiçbir zaman geçmiyor. En renkli siparişler Afrika'dan geliyor. Narçiçeği, sarı renkleri tercih ediyorlar."

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