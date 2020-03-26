34 ülkeye damatlık yolluyor

İzmir'de, lise öğrencisiyken çırak olarak çalışmaya başladığı tekstil sektöründe kariyer basamaklarını hızla tırmanan Serdar Çakırlı, 34 ülkeye ihracat yapan damatlık firmasının ortağı oldu. Çakırlı, fabrikasında 60 kişiyi istihdam ediyor. Kendi markalarıyla hazırladıkları ürünleri pazara sunduklarını kaydeden Çakırlı, şöyle konuştu: "Tasarım şirketiyiz. Bazen bir perdelikten bir damatlık yapıyoruz. Enteresan renklere cesaret ediyoruz. Siyahın modası hiçbir zaman geçmiyor. En renkli siparişler Afrika'dan geliyor. Narçiçeği, sarı renkleri tercih ediyorlar."
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