TİM günde 1 milyon maske üretecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugüne kadar ihracat, şimdi ise sağlık için ürettiklerini belirterek, "Zorlu süreçlerde milletimizle tek vücut olup var gücümüzle çalışmayı kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz. Bu anlayışla Ticaret Bakanlığı'nın destekleri ve 61 ihracatçı birliğimiz ile koordine olarak, yerli ve milli günlük 1 milyon adet maske ve 100 bin litre dezenfektan üreterek Sağlık Bakanlığı'nın emrine sunuyor ve seferberliğimizin ilk adımını atıyoruz" diye konuştu.
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