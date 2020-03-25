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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 Gazete
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    Askerden dönen maaşı alır mı?

    Takvim Gazetesi yazarı bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “Askerden 3 ay önce geldim. parası alabilir miyim? Alırsam kaç ay alırım?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Askerden dönen işsizlik maaşı alır mı?
    Bir tekstil işyerinde 3 yıl çalıştım. Tazminatımı alıp 2 gün sonra askere gittim. Askerden 3 ay önce geldim. İşsizlik parası alabilir miyim? Alırsam kaç ay alırım? Muhammed Ali YILDIRIM
    Askerden geldikten sonra 1 ay içinde başvurmanız gerekiyordu. parası alabilmek için son 3 yılda en az 600 gün prim olması gerekiyor. Prim gününüze göre süre belirleniyor. Siz 3 ay geçirmişsiniz, bunlar alacağınız işsizlik ödeneğinin süresini azaltır. İŞKUR'a müracaat ederek bilgi alabilir, şartlarınızı öğrenebilirsiniz.

    Eşimin 1988 sigorta başlangıcı ve 10 yıl çalışmışlığı bulunuyor ve 1 kızımız var. Emekli olabilir mi ya da kaç yaşında emekli olup maaş bağlanır? 3600 günle emekli olup maaş bağlanır mı? Hüseyin ŞEN
    10 yıl çalışmışlığı eğer 3600 günü tamamlamışsa 58 yaşında emekli olur. Eğer 3600 günü tamamlamamışsa, çocuk 1988 sonrası doğmuşsa borçlanıp tamamlayabilir.

    14.09.1970 doğumluyum. 10.10.2014 işe giriş tarihim. 1750 gün primim var. Ne zaman ve kaç yaşında emekli olabilirim? Semiha ASLAN
    Biraz geç sigorta olmuşsunuz. Buna göre 7200 gün ve 58 yaş şartıyla emekli olabilirsiniz.

    Kamu çalışanı emeklisiyim. Uydurma bir fiilden dolayı maaşımdan rızam olmadan kesinti yapılmaktadır. Bu hukuka uygun mudur? Onurhan Erdem AYDINER
    Bu uydurma fiil nedir tam anlaşılamıyor. Ancak yasa açık, emekli maaşından kurum borcu ve nafaka dışında kesinti yapılamıyor. Eğer sizin izniniz olursa ancak bankalar kesinti yapabiliyor.

    SSK'dan emekli olabiliyorum. 2 yıl da geçmiş. Bağ-Kur borcumdan dolayı emekli olabilir miyim? Salih KARAHAN
    Maalesef Bağ-Kur borcunuzu ödemeden emeklilik işlemi yapılmaz. Bu kuruma borcunuzun bulunmaması gerekiyor.


    ekonomi@takvim.com.tr

    FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN

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