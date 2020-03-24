Zora düşene maaş desteği! Kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanır? Hangi işçilere ödeme yapılıyor?

Bütün dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs ile ilgili tedbirler alınırken, Türkiye insanların daha az temasta olmalarını sağlamak için önemli kararları hayata geçirdi. Aynı zamanda ekonomideki çarkların devam etmesi için de önlemler alınıyor. Bu noktada zora düşen işletmelerin maaş ödemelerinin aksamaması ve çalışanların mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneği de sistemimizde bulunuyor. Böylece hem işletmeler ve çalışanlar korunurken, işçi çıkartılması da önleniyor. Kısa çalışma ödeneğinin detayları şöyle:
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz, salgın hastalık veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanıyor. Bu durumdaki işyerlerinin İŞKUR'a başvurması gerekiyor.
ZORA DÜŞME DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlar genel ekonomik kriz olarak tespit ediliyor. Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlar da bölgesel krizi belirliyor. Aynı şekilde sektörel bazdaki etki de sektörel kriz olarak adlandırılıyor.
ZORLAYICI SEBEPLER NELER?
İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenler de zorlayıcı sebep olarak kısa çalışma ödeneğine konu oluyor.
HANGİ DESTEKLER SAĞLANIYOR?
İşçilere kısa çalışma ödeneği ile birlikte Genel Sağlık Sigortası primleri de ödeniyor. Bu ödemeler 3 ay süreyle yapılıyor. Hükümet bunu isterse 6 aya kadar uzatabiliyor.
HANGİ İŞÇİLERE ÖDEME YAPILIYOR?
İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor.
ÖDEMELER NASIL HESAPLANIYOR?
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı kadar oluyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.114,50 TL) geçemiyor. Asgari ücret alan işçiye damga vergisi kesilmiş olarak bin 752 lira 40 kuruş ücret ödeniyor. En yüksek aylık ödeme ise damga vergisi kesilmiş olarak 4 bin 380 lira 99 kuruş. Brüt maaşı 8 bin lira ve üzeri olanlara bu tutar ödeniyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Başvurular İŞKUR'a yapılıyor. Dün başlayan kısa çalışma ödeneği başvuruları, e-Devlet ya da internet ortamından yapılabilecek...
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