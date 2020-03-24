TOKİ Isparta kura çekilişi ne zaman? TOKİ Isparta kura çekilişi neden yok sorusu kuraya başvuru yapan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. TOKİ tarafından yapımına önümüzdeki yıl başlanacak 100 bin sosyal konut projesi için kura çekilişleri devam ediyordu. Her gün yeni bir il ve ilçede ev sahipleri belli oluyor. Ancak bugün saat 10:00'da başlaması gereken TOKİ Isparta kura çekilişi henüz başlamadı. Peki, Isparta TOKİ çekilişi neden yok? TOKİ çekiliş ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…