TOKİ Isparta kura çekilişi ne zaman? TOKİ Isparta kura çekilişi neden yok sorusu kuraya başvuru yapan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. TOKİ tarafından yapımına önümüzdeki yıl başlanacak 100 bin sosyal konut projesi için kura çekilişleri devam ediyordu. Her gün yeni bir il ve ilçede ev sahipleri belli oluyor. Ancak bugün saat 10:00'da başlaması gereken TOKİ Isparta kura çekilişi henüz başlamadı. Peki, Isparta TOKİ çekilişi neden yok? TOKİ çekiliş ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…
TOKİ ISPARTA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ'den alınan son dakika kararına göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında kura çekilişleri ertelendi. Kura tarihleri, TOKİ'nin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından daha sonra ilan edilecek.
TOKİ'DEN AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde, hak sahibi olamayanların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık riski nedeniyle kuraları erteledi.
TOKİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm kurumların etkin ve koruyucu önlemler aldığı hatırlatıldı.
"Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ertelenmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, kura tarihlerinin daha sonra web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği bildirildi.
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