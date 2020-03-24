NOTERLER AÇIK MI?

Noterlerde de çok yoğun insan sirkülasyonu olduğu belirten Gül aldıkları önlemleri şu sözlerle anlattı:

"Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği ortak uygulamasıyla, bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Yani yarından itibaren burada da nöbet sistemiyle hizmet verilecektir. Yani yarın tek sayılı noterlikler açık olacak, diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek. Buradan tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız; 'Lütfen acil olmayan hiçbir noterlik işlemi için noterliklere gitmeyelim.' Tüm işlemlerin telafisi olabilir ama sağlıkla ilgili tedbir almazsak bunun telafisi olmayacaktır."