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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 15:13
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    • 24.03.2020 15:13
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    değişti mi? ? ?

    değişti mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında noter çalışma saatlerine de düzenleme getirildi. Peki, ? sorusuna yanıt aranıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül; noterlerin dönüşümlü çalışma sistemine geçeceğini duyurdu. Böylelikle noterler nöbet usulü çalışmış olacak. Acil olmayan işler için noterliklere gidilmemesi konusunda vatandaşlar uyarılıyor. İşte, noter çalışma saatleri...

    Noter çalışma saatleri değişti mi? Noterler açık mı?

    Noterler açık mı? Noter çalışma saatleri değişti mi? Noterlerde işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar noterler kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye genelinde koronavirüsü önleme çalışmaları için devlet kurumları seferber oldu. Sosyal ve ekonomik hayatta düzenlemeler art arda hayata geçerken, noter çalışma saatleri için de düzenlemeye gidildi. Değişikliği Adalet Bakanı Abdülhamit Gül duyurdu. Peki, noterler açık mı? Noter çalışma saatleri kaç oldu? İşte yanıtı…

    NOTERLER AÇIK MI?

    Noterlerde de çok yoğun insan sirkülasyonu olduğu belirten Gül aldıkları önlemleri şu sözlerle anlattı:

    "Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği ortak uygulamasıyla, bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Yani yarından itibaren burada da nöbet sistemiyle hizmet verilecektir. Yani yarın tek sayılı noterlikler açık olacak, diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek. Buradan tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız; 'Lütfen acil olmayan hiçbir noterlik işlemi için noterliklere gitmeyelim.' Tüm işlemlerin telafisi olabilir ama sağlıkla ilgili tedbir almazsak bunun telafisi olmayacaktır."

    AÇIK NOTER SORGULAMA

    Hafta içi açık noterler sorgulama işlemleri Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinden yapılacak. Bu sitede yer alan nöbetçi noter sorgula butonuna basacak olan vatandaşlar tarih ve şehir seçimi yapıp ara butonuna basacaklar.

    AÇIK NOTERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ!

    Noterler virüs önlemleri kapsamında bir gün tek sayılı bir gün çift sayılı olanlar çalışacak şekilde hizmet verecek.

    Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

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