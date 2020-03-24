Halkbank esnaf kredi desteği nasıl alınır? Halkbank kredi desteği şartları nelerdir? Halkbank'tan 50 bin TL kredi desteği müjdesi geldi. Esnaf ve sanatkarlara yönelik verilecek kredi sayesinde esnaflar rahat bir nefes alacak. Eesnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek. Peki, Halkbank esnaf kredi desteği şartları nelerdir? İşte detaylar…

HALKBANK ESNAF DESTEK PAKETİ ŞARTLARI NELERDİR?

Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.