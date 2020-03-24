Evden Satış ve Pazarlama İle Para Kazanma

Telefonla evden para kazanmak mümkündür. Kurumsal firmalar da dahil olmak üzere birçok firma tarafından ürünlerin satış sahasının genişlemesi ve daha ucuza reklam faaliyetlerinin arttırılması adına evlerden telefonla satış yapılması mümkündür. Genellikle bu gibi işlerde yapılan satışa göre komisyon ile çalışılmaktadır. Firmalarla çeşitli kariyer siteleri üzerinden iletişime geçerek veya açık iş ilanlarına başvuru yaparak evde satış ve reklam temsilcisi olarak çalışabilir ve ek gelir sağlayabilirsiniz.

Evde reklam ve satış işi yaparak aylık olarak 1200 – 2.500 TL arasında bir ek gelir elde etmeniz mümkündür. Elbette bu kazançlar firmalara ve sizin satış performansınıza göre değişiklik gösterecektir. İnternet ve telefon üzerinden yapabileceğiniz birçok ek iş bulunmaktadır. Bu işlerden sizin için en uygun olanını tercih edebilirsiniz.