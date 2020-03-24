Bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bilindiği üzere Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı almıştı. Bankalar koronavirüs tebdirleri kapsamında çalışma saatlerinde güncelleme yaptı. Türk bankacılık sektörü, koronavirüs salgınının hem ekonomik hem de sosyal etkilerini minimize etmek için bir dizi tedbir paketini yürürlüğe koydu. Bankaların bir kısmı mesai saatlerini 12.00-17.00 aralığına çekerken, bazı bankalar da 09.00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceğini duyurdu. Bankalarda gün içerisinde işlem yapacak olan bu nedenle güncel çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. İşte Ziraat, İş Bankası, YapıKredi, Garanti, TEB, QNB açılış kapanış saatleri

AKBANK

Akbank, salgının yayılımında en önemli etkenlerden biri olan teması en aza indirmek için önemli tedbirler aldı.

Bu kapsamda, bankacılık işlemleri yapılırken öncelikli olarak Akbank Mobil, Akbank Internet, ATM'ler ve 444 25 25 numaralı Akbank Müşteri İletişim Merkezi'ni kullanmayı öneren banka, nakit ihtiyaçları için bir ay süreyle ATM'lerden kartla günlük ücretsiz para çekme limitini 5 bin liraya, ATM ile temas etmeden Akbank Mobil QR kodu ile günlük ücretsiz para çekme limitini de 5 bin liraya yükseltti.

Banka, toplantıları sınırlayarak dijital kanallar üzerine taşıdı. Operasyonel süreçlerin devamlılığı için belirli alanlardaki ekipleri bölerek farklı lokasyonlarda çalışmalarını sağlayan banka, 18 Mart itibarıyla tüm birimlerde imkan dahilinde ve belirli oranlarda uzaktan çalışma modeline geçti.

Uzaktan çalışma imkanı olmayan bazı şubelerde ise çalışanlara dönüşümlü olarak idari izin veren banka, şube çalışma saatlerinde değişikliğe giderek mesai saatlerini 12.00-17.00 olarak belirledi.