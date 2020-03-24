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    • 24.03.2020 19:55
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    A101 26 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 teknoloji ürünleri furyası! Onlarca ürün...

    26 Mart Perşembe ürünler kataloğu alışveriş yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran A101 marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden açıkladı. Kataloğda Toshiba Smart LED TV, HI-Level Full HD Smart LED TV ve Honor 8S akılı cep telefonu dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta indirimli ürünler arasında neler bulunuyor? İşte A101 26 Mart aktüel ürünler kataloğu listesi...

    A101 26 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    A101 26 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de Perşembe günü onlarca ürün şubelerde satışa sunuluyor. Firma tarafından satışa sunulan ürünler ise yüz binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. A101 aktüel ürünler 26 Mart Perşembe kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. Kataloğda bu hafta da indirimli ürünler satışa sunulacak. Peki, A101 26 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel kataloğda yer alan indirimli ürünler

    A101 26 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

    Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led Tv 2.499 TL

    Honor 8S Cep Telefonu 899 TL

    HI-LEVEL 43HL660 43" Full HD Smart Led Tv 1.499 TL

    Çok Fonksiyonlu Kapı Barı 39,95 TL

    Futbol / Voleybol / Basketbol Topu 19,95 TL

    Eliptik Bisiklet 649 TL

    Universal Pilates Seti 39,95 TL

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    Haberler Ekonomi A101 26 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 teknoloji ürünleri furyası! Onlarca ürün...
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