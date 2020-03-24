Mazot ve gübre desteğinin ödeneceği tarih binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemelerle ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödeneceğini duyurdu. Peki, 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot gübre desteği yatırıldı mı? İşte detaylar...

2020 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Pekdemirli, mazot ve gübre desteği ödemelerinin 20 Mart itibarıyla ödeneceğini açıklamıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, açıklamasında, "Alan bazlı fındık için 35 ilde 408 bin 373 üreticiye 849 milyon lira, mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira, 5 dekar altı küçük aile işletmeleri için 74 ilde 36 bin 728 üreticiye 12 milyon lira, dane mısır için 24 ilde 26 bin 338 üreticiye 89 milyon lira, hububat baklagil için 21 ilde 43 bin 842 üreticiye 115 milyon lira ödeme yapacağız.