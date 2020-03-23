Yerli solunum cihazına destek

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yerli medikal solunum cihazıüretimini desteklediklerini belirterek,"Baykar olarak, Biosys firmasına hızlıüretim için destek olmaya ve 250 cihazsiparişi vermeye karar verdik" ifadesinikullandı. Bayraktar, "Bu cihazları,gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmakya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeşülkelere gönderilmek üzere devletimizinilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Milliteknoloji hamlesi ruhunu kavramış tümTeknofest paydaşlarımızı ve diğer katkıvermek isteyenleri, imkanları dahilinde bukampanyaya davet ediyorum" dedi.