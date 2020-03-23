Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 32 bin personel alımı müjdesi! 32 bin personel alımı ne zaman?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki koronavirüs vakalarıyla ilgili son dakika açıklaması yapıyor. Türkiye'deki koravirüs vakalarındaki son durumu açıklayan Bakan Koca ayrıca 32 bin personel alımı müjdesini vatandaşlarla paylaştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

SAĞLIK BAKANLIĞI 32 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.