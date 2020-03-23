Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 32 bin personel alımı müjdesi! 32 bin personel alımı ne zaman?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki koronavirüs vakalarıyla ilgili son dakika açıklaması yapıyor. Türkiye'deki koravirüs vakalarındaki son durumu açıklayan Bakan Koca ayrıca 32 bin personel alımı müjdesini vatandaşlarla paylaştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...
SAĞLIK BAKANLIĞI 32 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.
CAN KAYIPLARININ NEDENLERİNİ AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kaybettiğimiz hastalarımızın hepsi ileri yaştaydı. Ancak ölümlerinin tek sebepleri yaşları değildi. Başka hastalıklarının da etkileri bulunuyordu. Vücutlarının dirençsizliği de bir faktördü." şeklinde konuştu.
Koca sözlerine şöyle devam etti;
"Kaybettiğimiz hastaların hepsi ileri yaşta ve bünye olarak dirençleri zayıftı. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemesi konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Ağır hastayken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var ama siz de bir defaya mahsus bu öğüdü kabul edin. Bu günlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil, bütün toplum. Bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek, bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Evden çıkmanız bir süre kısıtlandırıldı, bu kurala uyun."
32 BİN PERSONEL ALINACAK
Koronavirüsle mücadelede ülkece ciddi deneyim kazanıldığını belirten Bakan Koca, "Koronavirüsle mücadelede dayanışmamızın dünyada örneği yok." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık Personelimize 32 bin yeni personel ekledik. Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman seviyesinde yüzde 100 olacağını buradan ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca Türkiye'de üretilen maskelerin Türkiye'de kalacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske üreten 20 firma ile anlaşma yapıldı. Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz" dedi.
"YALNIZ DEĞİL HEP BİRLİKTEYİZ"
Sağlık Bakanı Koca, bizleri başka ülkeler ile kıyaslıyorlar. Aldığımız tedbirleri karşılaştırıyorlar. Yalnız değiliz hep birlikteyiz" dedi.
"İYİLEŞEN HASTALAR VAR"
Bakan Koca gelen soruya, "İyileşen vakalarımız var" şeklinde cevap verdi.
Koca açıklamalarına şöyle devam etti;
Devlet kurumlarının misafirhaneleri sağlık personeline açıldı. Bu konuyla ilgili bir genelge çıktı. Sağlık personeli içinde de pozitif olan vakalarımız var. Gün sonu sayılar toplandığı için vaka sayısını gün sonunda açıklayacağız.
TESTLERDEN ÜCRET ALINIYOR MU?
Sağlık Bakanı Koca koronavirüs testinden ücret alınıyor mu sorusuna "Testlerden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz" şeklinde cevap verdi.
Bakan Koca sözlerini "İlk başta vakalar yurt dışı temaslıydı. Ama artık temaslının temaslısı şeklinde oldu." ifadeleriyle noktaladı.
DÜNYADA CORONA VİRÜS VAKALARINDA SON 24 SAAT
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 330 bini aşarken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 14 bini geçti.
En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5 bin 476'ya yükseldi. Vaka sayısı ise 59 bin 138 oldu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik heyette yer alan Paolo Maldini ile genç takımda oynayan oğlu Daniel Maldini'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Koronavirüsün dünya genelindeki merkez üssü Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 3 bin 261'e yükselirken, vaka sayısı ise 81 bin 54 oldu.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 391'e yükselirken, vaka sayısı ise 32 bin 801'e ulaştı.
İspanya'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1720'ye yükseldi.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerindenReal Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz koronavirüse yakalanmasının ardından vefat etti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin koronavirüsle mücadele konusunda ABD yönetiminin yardım teklifini kabul etmediğini söyledi.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.
Artan vaka sayıları yeni tedbirleri de beraberinde getirdi.
Lübnan'da vaka sayısı 230'a yükselirken, Başbakan Hassan Diyab vatandaşlara evden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Kanada'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısının 19'a çıktığı bildirildi, vaka sayısı 1298'e yükseldi.
Senegal'de tespit edilen vaka sayısı 56'ya çıkarken, bir vakanın tespit edildiği Çad'daki mahkumlar koronavirüs arbedesi sırasında firar etti.
Tunus'ta koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e ve vaka sayısı da 75'e yükselirken, ülkenin bugünden başlayarak 4 Nisan'a kadar karantina altında tutulacağı kaydedildi.
Irak'ta ise salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı, vaka sayısı 233 olarak tespit edildi. Ülkede sokağa çıkma yasağı da bir hafta uzatıldı.
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