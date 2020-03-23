Mücadelede deneyim kazandık.

Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olasılıklara bakarak ön kesmeye başlıyoruz.

Toplam test sayısı 20 bin 375'ti tanı sayısı 1236 olmuş, kaybettiğimiz hasta sayısı 30 idi. Her bir hastamız ileri yaşlardaydı, başka hastalıkları da bulunuyordu. Dirençleri zayıftı. Bu ölümlerin sebebi doğrudan onların yaşı değil. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemesi için bizler sorumluluk sahibiyiz.

Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere, torunlarınızın sevgi ve şefkatinize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Onları ağır bir hastalığa yakalanmışken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var siz de bu seferlik bu öğütlerimize kulak verin.

Bugünlerde sizlere karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil, bu hassasiyeti tüm toplum paylaşıyor. Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz. Evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandırıldı. Bu kurala uyun.