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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 10:08
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    • 23.03.2020 10:15
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    Son dakika: ye güven martta arttı! 2020 Mart ayı

    Son dakika haberi... TÜİK tarafından açıklanan ne göre 2020 Mart ayında tüketicinin ye güveni bir önceki aya göre artarak yüzde 58,2'ye yükseldi.

    Ekonomide sevindiren gelişme! Mart ayında yükseldi

    Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış , Mart ayında bir önceki aya göre %1,7 oranında arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu.

    Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart 2020



    HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,6 OLDU
    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 76,8 iken, Mart ayında %2,3 oranında artarak 78,6 oldu.

    GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 75,6 OLDU
    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel k durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75,9 iken, Mart ayında %0,5 oranında azalarak 75,6 oldu.

    İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 57,6 OLDU
    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Şubat ayında 53,8 iken Mart ayında %7,2 oranında artarak 57,6 oldu.

    TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 21,2 OLDU
    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayında 22,5 iken, Mart ayında %5,8 oranında azalarak 21,2 oldu.

    Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mart 2020


    Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, Mart 2020

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