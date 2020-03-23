BANKA NEDİR?

Finansal işlemler için yolunu tuttuğumuz kurumlara banka denir. Sanırım en basit tabiriyle böyle söylenebilir. Geniş tanımına bakacak olursak; para, sermaye, krediler üzerine birçok işlemi bulunan, devlet, bireysel ve ticari müşterilerine çeşitli olanaklar sunan, ekonomik anlamda da belirleyici etkisi olan; ayrıca birçok iktisadi amaca hizmet veren kuruluşlardır. İsim anlamıyla bakıldığında da İtalyancanın içerisinde olan 'banca' kelimesinden, dilimize 'banka' olarak geçmiştir.

Ülkemizde bankalar, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)'na göre faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Bankalar bu kurulun düzeni altında görevlerini sürdürdükleri için güven konusunda bir açıklık bırakmamışlardır. Bu sayede finansal anlamda ki her işlem rahatlıkla yapılmakta ve hayatımızda önemli bir yer edinmektedir. Devletinde para politikası bakımından önemli olan amaçlarını gerçekleştirebildiği yapı olarak da karşımıza çıkarlar.

Bankaların hizmet verdiği genel faaliyetlere gelirsek; para yatırma, para transferleri, saklama, tasarruf etme, birikim yapma, nakdi ve gayri nakdi kredi işlemleri, değerli madenlerin alım ve satımı, çeşitli ticari hizmetler gibi seçeneklerle birçok kişiye hitap etmektedirler. Bunun yanında birçok görevi bulunmaktadır. Bunların en başında ise aracılık hizmetleri gelir. Mevduatların bünyelerinde toplanmasını sağlayarak, ihtiyacı olan kişilere dağıtması aracılık hizmeti kapsamına girmektedir. Aynı şekilde bazı bankalar yatırım piyasalarında da aracılık hizmeti görevini üstlenir. Böylelikle ticaretin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kolaylaştırılmasını sağlarlar.